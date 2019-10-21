В России не отменят ЕГЭ для выпускников, не планирующих идти в вузы

Анзор Мурзаев раскрыл планы по работе той модели, которая есть сейчас для выпускников.

Рособрнадзор не планирует отменять сдачу ЕГЭ (единого государственного экзамена) для выпускников учебных учреждений, которые не планируют поступать в вузы страны. Соответствующее заявление сделал руководитель профильного ведомства Анзор Музаев, выступая в рамках горячей линии. Мероприятие было посвящено проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году.

Пока сошлись на мнении, что модель, которая есть, не меняем… Формат остается такой, который есть. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Напомним, что более 716 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ в текущем году. Экзамены запланированы во всех 89 регионах страны, а также 54 странах за границей. Для организации мероприятий подготовлено порядка шести тысяч пунктов проведения экзаменов. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения совместным приказом утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год,. Основной период сдачи начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

В Рособрнадзоре заявили, что процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли.

Фото и видео: Вконтакте / Рособранадзор