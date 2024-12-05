В Рособрнадзоре заявили, что процедуру ЕГЭ в 2025 году не меняли

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что процедуру проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) в 2025 году не меняли. Об этом он рассказал на пресс-конференции "Старт кампании ЕГЭ 2025 года".
По его словам, старт кампании ЕГЭ пройдет в три периода. Музаев подчеркнул, что никаких кардинальных изменений в этом процессе не было. Основной период начнется 23 мая, пересдачи назначены на 3 и 4 июля.
Ранее эксперт назвал упрощенное ОГЭ хорошим проявлением гуманности к школьникам.
Фото: pxhere.com
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