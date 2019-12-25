В Подмосковье открыли движение по второму участку ЮЛЫ

Марат Сибатулин рассказал о работе над транспортным проектом в регионе.

На территории Московской области открыто движение на втором участке Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) протяженностью девять километров от Володарского до Лыткаринского шоссе с выходом на трассу М-5 "Урал". Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на пресс-службу регионального управления министерства по транспорту.

Мы запустили второй значимый и самый протяженный участок ЮЛЫ – здесь расположены мост через Москву-реку и четыре транспортные развязки. Участок с четырьмя-шестью полосами движения и допустимой скоростью 90 километров в час соединит три округа: Ленинский, Лыткарино и Люберцы. Марат Сибатулин, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Чиновник объяснил, что порядка 200 тысяч местых жителей получат новый выезд на федеральную трассу М-5, минуя во время поездки МКАД и загруженное транспортными средствами Володарское шоссе. Таким решением водители смогут экономить себе порядка 40 минут. Марат Сибатулин подчеркнул, что до полного завершения строительства всей трассы в регионе проезд по открывшемуся участку будет оставаться бесплатным.

Напомним, что создание еще восьми участков ЮЛЫ длиной почти 33 километра продолжается по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Готовность автодороги составляет 55 процентов на текущий момент. В строительстве объекта задействованы 2420 человек и 694 единицы специвльной техники. Рабочие переустраивают инженерные сети связи, тепло-, электро- и водоснабжение.

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Фото: пресс-служба Минтранса Подмосковья