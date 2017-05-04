Беглов заявил, что строить КАД-2 вокруг Петербурга начнут после 2027 года

В настоящее время идет этап подготовки технического задания.

Строительство второй Кольцевой автодороги вокруг Петербурга могут начать после 2027 года. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в интервью изданию "РИА Новости".

По словам главы города, проект принадлежит "Автодору", в настоящее время идет этап подготовки технического задания. КАД-2 – трасса федерального значения, она будет проходить по территории Ленобласти.

Новая дорога заберет значительную часть транзитного транспорта из Карелии и Мурманской области. На дорогах Петербурга станет свободнее. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Протяженность КАД-2 составит 348 километров. Приоритетный участок пройдет от трассы М-11 до примыкания к дороге в районе деревни Кузьмолово.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)