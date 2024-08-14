Станцию "Парк Победы" могут закрыть на масштабную реконструкцию 28 июня

По плану подрядчик снесет старый вестибюль и построит двухэтажное здание до августа 2027 года.

Станцию петербургского метрополитена "Парк Победы" могут закрыть на масштабную реконструкцию уже 28 июня. Об этом пишет 17 июня "КП-Петербург".

По плану подрядчик снесет старый вестибюль и построит двухэтажное здание до 2027 года. Часть фасада оформят темными окнами, оставшееся – мозаикой с Георгием Победоносцем. В отделке используют мраморную плитку и гранит, заменят эскалаторы. На все работы собираются потратить 3,2 млрд рублей.

Во время закрытия "Парка Победы" усилят наземный транспорт. В частности, хотят запустить трамвай №15, его трасса и дата открытия пока не согласованы, подчеркнули в "Горэлектротрансе".

Ранее городской КГИОП отказался вносить станцию в перечень выявленных объектов культурного наследия. Инициаторами идеи стали активисты, и эта попытка была не первой. Статус позволил бы не сносить вестибюль.

Фото: Piter.TV