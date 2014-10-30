Вестибюль станции метро "Парк Победы" снова отказались признать объектом культурного наследия

Проектом реконструкции станции предусматривается полный демонтаж наземного этажа вестибюля.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) отказался внести вестибюль станции метро "Парк Победы" в перечень выявленных объектов культурного наследия. Документ опубликован на сайте Смольного. До 10 июня 2025 он проходит антикоррупционную экспертизу. Признать вестибюль данной станции памятником ранее потребовали градозащитные активисты.

Распоряжение КГИОП

Первая попытка градозащитников присвоить вестибюлю "Парка Победы" метро охранный статус провалилась в октябре 2024 года. Активисты это делают для того, чтобы вестибюль станции нельзя было снести. Всё дело в том, что в декабре 2024 года метрополитен объявил конкурс на реконструкцию станции "Парк Победы" за 3,258 млрд рублей. Проектом предусматривается полный демонтаж наземного этажа вестибюля и частичный – монолитной части наклонного хода, жестко связанной с конструкциями вестибюля.

Планируется строительство нового двухэтажного вестибюля. Завершить работы планировалось к середине августа 2027 года.

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Фото: Piter.tv