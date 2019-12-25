Петербургский транспорт будет работать ночью 31 мая

В городе будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Дня города.

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня города для удобства горожан в ночь с 30 на 31 мая с 00:00 до 06:00 будут работать метрополитен и наземный общественный транспорт. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Будут работать:

– автобусы № 2, 4, 74, 193, 239, 271;

– троллейбусы № 23, 46;

– трамваи № 55.

Интервал движения наземного транспорта составит не более 30 минут. Поезда Петербургского метрополитена будут курсировать с интервалом до 8-10 минут.

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Фото: Piter.tv