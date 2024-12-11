Смольный одобрил проект реконструкции "Парка Победы"

Вестибюль станции сделают в два этажа.

В петербургском Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры одобрили проект реконструкции станции метро "Парк Победы", – следует из данных, опубликованных на сайте комитета.

Подразумевается, что в ходе реконструкции вестибюлю станции добавят еще один этаж. Высота нового здания составит 11 метров. Внутри помещения заменят эскалаторы и отремонтируют наклонный ход. Завершить реконструкцию планируют в августе 2027 года, – согласно информации с сайта Госзакупок.

Ранее мы писали, что ООО "С-Индустрия" стало победителем тендера на благоустройство Фёдоровского сквера рядом со станцией метро "Дунайская" во Фрунзенском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV