Найден подрядчик для благоустройства Фёдоровского сквера

Работы будут выполняться поэтапно, завершение запланировано к 15 октября 2025 года.

ООО "С-Индустрия" стало победителем тендера на благоустройство Фёдоровского сквера рядом со станцией метро "Дунайская" во Фрунзенском районе Петербурга. Стоимость контракта составила 241,7 млн рублей.

Работы будут выполняться поэтапно, завершение запланировано к 15 октября 2025 года. Помимо озеленения, подрядчику предстоит установить бордюры, уложить дорожное покрытие и оборудовать детскую и спортивную площадки.

Ранее компания занималась благоустройством Купчинского сквера стоимостью 258 млн рублей и первого этапа работ в Линейном парке на Васильевском острове.

Благоустройство Фёдоровского сквера началось в 2023 году, однако работы были временно остановлены из-за обнаружения свалки под грунтом, которую затем вывезли и утилизировали.

В результате реконструкции в сквере появятся тактильные, сенсорные и ароматические сады, амфитеатр, аллеи имени офтальмолога Святослава Фёдорова и Мира, площадка для занятий йогой, двухэтажная детская площадка, зоны для стритбола, настольного тенниса, воркаута и бега, а также места для отдыха с навесами и шезлонгами. Планируется установка памятника Святославу Фёдорову.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Администрация Фрунзенского района