Выбран подрядчик для реконструкции станции метро "Парк Победы"

В конкурсе участвовали две компании, заявку одной из них сочли не соответствующей требованиям.

Закупочная комиссия приняла решение заключить контракт на реконструкцию петербургской станции метро "Парк Победы" с компанией "Эн-Системс". Эта же компания ранее занималась "Технологическим институтом".

В конкурсе участвовали две компании, заявку одной из них сочли не соответствующей требованиям. В итоге осталось только предложение "Эн-Системс".

Этот же подрядчик работал на таком объекте, как Автобусный парк № 7, а также проектировал парк для электробусов в Ржевке.

Ценовое предложение "Эн-Системс" повторяет стартовую стоимость конкурса на реконструкцию "Парка Победы" – 3,258 млрд рублей. Вестибюль станции планируется снести и построить новый. Работы хотят завершить в 2027 году.

Фото: Piter.tv