Сроки открытия станции метро "Парк Победы" могут сдвинуть из-за документации

Метрополитен объявил конкурс на изменение проекта реконструкции вестибюля и замену эскалаторов за 135 млн рублей. Все согласования планируют завершить только к апрелю 2027 года, хотя изначально открытие ожидалось в 2027-м.

"Петербургский метрополитен" объявил конкурс на корректировку проектной документации на реконструкцию вестибюля станции "Парк Победы" с заменой эскалаторов. Информация об этом следует из госзакупок. Начальная стоимость контракта составила 135 миллионов рублей. Принимать заявки от потенциальных исполнителей будут до 19 марта 2026 года. Победитель должен будет согласовать все изменения до 5 апреля 2027 года. Это значит, что из-за корректировки документации могут сдвинуть сроки открытия "Парка Победы".

Согласно календарному плану, инженерные изыскания предстоит выполнить до 12 июня 2026 года. Задачами специалистов станут обследование, обмерные работы и оценка технического состояния сооружений и строительных конструкций. Ожидается, что корректировать документацию будут до 4 сентября 2026 года, а рассматривать и согласовывать – до 16 октября. А дальше нужно получить положительное заключение от КГИОП и государственной экспертизы и акта государственной историко-культурной экспертизы. Все это приведет к тому, что изменения в документации в полном объеме рассмотрят только весной 2027 года.

Напомним, "Парк Победы" закрыли в рамках реконструкции 29 июня 2025 года. Изначально власти заявили, что его двери снова распахнут для пассажиров в 2027 году. Там построят новый двухэтажный вестибюль, обновят гидроизоляцию наклонного хода, заменят эскалаторы. Общая стоимость работ составит 3,2 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что первый вестибюль станции метро "Театральная" планируют открыть в 2030 году.

Фото: Piter.tv