"Парк Победы" закроют до августа 2027 года

На станции будут проводиться работы по полной реконструкции.

Станцию Фрунзенско-Приморской линии метро "Парк Победы" закроют на реконструкцию. Работы планируют закончить к 16 августа 2027 года, – сообщает "Фонтанка".

Соответствующий конкурс объявил ГУП "Петербургский метрополитен". Предварительная стоимость проводимых на станции работ составит 3,2 млрд руб. Точной даты закрытия "Парка Победы" не приводится.

В настоящий момент на "фиолетовой" ветке петербургского метро на реконструкцию закрыта станция "Фрунзенская". Она стартовала 1 июня и завершится к лету 2027 года.

Днем ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге открыли первую за пять лет новую станцию метро – "Горный институт".

Фото: Piter.TV