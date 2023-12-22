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Реконструкция "Фрунзенской" стартует 1 июня
Сегодня, 19:39
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Реконструкция "Фрунзенской" стартует 1 июня

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Ремонт пройдет в два этапа.

Реконструкция станции метрополитена "Фрунзенская" начнется 1 июня 2024 года. Об этом 7 мая рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Отмечается, что в рамках работ проведут реконструкцию вестибюля станции с полной заменой эскалатором и созданием Единого диспетчерского центра метрополитена (ЕДЦМ). 

Ремонт пройдет в два этапа. В первый из них построят здание ЕДЦМ на базе расширенного вестибюля, произведут реконструкцию наклонного хода с заменой трех эскалаторов на четыре, обновят все технические, вспомогательные и административные помещения и заменят инженерные сети. Второй этап предполагает отделку помещений, размещение мебели, обустройство рабочих мест на этажах, создание инженерно-технической и информационно-технологической инфраструктур ЕДЦМ. 

Откроется для петербуржцев и гостей города "Фрунзенская" 1 июня 2027 года. 

На период реконструкции "Фрунзенской" будет обеспечена перевозка пассажиров наземным общественным транспортом.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее разрешение на проведение работ на станции выдала служба Госстройнадзора Петербурга. Оно действительно до 27 декабря 2026 года. Компания АО "Дороги и мосты" получила контракт на полную реконструкцию "Фрунзенской" 2 апреля. Его стоимость на реконструкцию вестибюля "Фрунзенской" составляет 9,4 млрд рублей.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: реконструкция станции метро, станция метро фрунзенская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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