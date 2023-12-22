Госстройнадзор выдал петербургскому метрополитену разрешение на реконструкцию "Фрунзенской"

Разрешение относится к первому этапу реконструкции, который включает обновление вестибюля и наклонного хода станции с созданием основных конструкций Единого диспетчерского центра метрополитена.

Служба Госстройнадзора Петербурга одобрила проект реконструкции вестибюля станции метро "Фрунзенская", согласно информации из реестра на официальном веб-сайте организации. Разрешение действительно до 27 декабря 2026 года.

Разрешение относится к первому этапу реконструкции, который включает обновление вестибюля и наклонного хода станции с созданием основных конструкций Единого диспетчерского центра метрополитена. Компания "Дороги и мосты" получила контракт на полную реконструкцию "Фрунзенской" 2 апреля. Эта же организация в настоящее время занимается строительством Большого Смоленского моста. Стоимость контракта на реконструкцию вестибюля станции метро составляет 9,4 млрд рублей.

Здание высотой 28 метров будет иметь семь этажей, два из которых подземные. На верхних этажах разместится единый диспетчерский центр, который планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году. Ожидается, что работы по реконструкции самой станции будут завершены в первом квартале 2027 года, после чего она откроется для пассажиров.

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Фото: ООО "Архитектурное бюро А.С. +"