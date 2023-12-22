В Петербурге запустят новое производство оборудования для театров

Объём инвестиций в проект составит 252,2 млн рублей.

Производство высокотехнологичного оборудования для театров от ООО "Сценические инновации" откроется в особой экономической зоне Петербурга в начале 2025 года, пишет "Деловой Петербург".

Госстройнадзор одобрил строительство научно-производственного комплекса компании на участке "Новоорловская" сроком на пять лет.

Объём инвестиций в проект составит 252,2 млн рублей. Первая часть комплекса запустится в первой четверти 2025 года, а завершение строительства запланировано на январь 2028 года.

Ранее мы сообщили о том, что "Автозавод Санкт-Петербург" возобновит сборку модели XCITE.

Фото: Piter.TV