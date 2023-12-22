"Автозавод Санкт-Петербург" возобновит сборку модели XCITE

Сборка автомобилей была временно приостановлена в феврале, ожидалось, что простой продлится два месяца.

Бывший автозавод Nissan в Петербурге восстановит производство автомобилей под маркой Xcite. Запуск конвейера запланирован на вторник, 9 апреля. Как сообщало издание "Деловой Петербург", источники на предприятии сообщают о возобновлении работы, связанном с поставкой новых комплектующих.

Сборка автомобилей была временно приостановлена в феврале, ожидалось, что простой продлится два месяца. Перед простоем завод успел изготовить 3700 машин. В 2023 году на заводе планировалось начать производство седанов и кроссоверов классов C и D под маркой Lada по контракту с китайскими партнёрами.

Летом была представлена модель Lada X-Cross 5, которая планировалась для серийного производства, однако этого не удалось достичь. Кроме того, предприятие несколько раз меняло название, в итоге став "Автозаводом Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщили о том, что восстановление производства петербургского автопрома планируется к 2025 году.

Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик