Восстановление производства петербургского автопрома планируется к 2025 году

Как отметил руководитель, автокластер испытал снижение объема производства, однако в 2023 году произошла смена владельцев производственных площадок.

К 2025 году объём производства автомобилей в Петербурге может вернуться к уровню 2021 года, сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга, Алексей Зырянов.

Как отметил руководитель, автокластер испытал снижение объема производства, однако в 2023 году произошла смена владельцев производственных площадок. По мнению Зырянова, к концу 2024 года цифры 2021 года не будут достигнуты, однако наметится рост в этом секторе. У него достаточно хорошие перспективы, так как ниша освободилась и идет замещение. Три завода начнут работу, и объём производства восстановится полностью к 2025 году.

Завод Toyota перешел в государственную собственность, и там может быть развернуто производство электромобилей. Завод Hyundai был выкуплен компанией "Арт-финанс", и уже на нем производятся автомобили под брендом "Солярис". Автомобили на бывшем заводе Nissan производит "Автозавод Санкт-Петербург".

В ноябре инженерный центр "АвтоВАЗа" начал работу в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга