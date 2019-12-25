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Инженерный центр "АвтоВАЗа" начал работу в Петербурге
Сегодня, 16:46
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Инженерный центр "АвтоВАЗа" начал работу в Петербурге

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Всего объект сможет предоставить до 160 высококвалифицированных рабочих мест​​​.

Компания "АвтоВАЗ" открыла новый филиал инженерного центра в Северной столице при поддержке Смольного. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Всего объект сможет предоставить до 160 высококвалифицированных рабочих мест​​​. Сотрудники центра будут развивать российский автопром, а также займутся технологической поддержкой и помогут поставщикам в части системного инжиниринга.

Кроме того, центр даст возможность стажироваться на своей базе студентам профильных вузов.

Ранее мы сообщили о том, что завод "Лада Санкт-Петербург" полноценно заработает в 2024 году.

Фото: "АвтоВАЗ"

Теги: автоваз, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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