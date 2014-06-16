Завод "Лада Санкт-Петербург" полноценно заработает в 2024 году

Сроки запуска предприятия будут зависеть от скорости переговоров.

Бывший завод Nissan в Северной столице начнёт полноценно работать под новым названием "Лада Санкт-Петербург" уже в 2024 году. Такое заявление сделал президент и гендиректор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов в кулуарах конференции "Национальная технологическая революция 20.35".

Руководитель уточнил, что сроки запуска предприятия будут зависеть от скорости переговоров. Кроме того, Соколов подтвердил, что со следующего года на заводе наладят производство седанов.

Напомним, что 17 июня "АвтоВАЗ" официально перезапустил производство автомобилей на бывшем заводе Nissan и выпустил кроссовер Lada Х-Cross 5.

Ранее мы сообщили о том, что инженерный центр "АвтоВАЗа" в Петербурге откроют 8 ноября.

Фото: Piter.TV