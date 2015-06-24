Инженерный центр "АвтоВАЗа" в Петербурге откроют 8 ноября

Центр будет создан при поддержке городского правительства.

Инженерный центр "АвтоВАЗа" откроется в Северной столице 8 ноября 2023 года. Такое заявление сделал президент холдинга Максим Соколов во время пленарной сессии баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35".

Руководитель отметил, что центр будет создан при поддержке городского правительства.

Напомним, что единственный инженерный центр "АвтоВАЗа" на данный момент находится в Тольятти. Там разработаются новые модели Lada. В инженерный дивизион компании входят четыре тыс. человек. Кроме того, функционируют полигоны электромеханических испытаний, а также аэродинамическая труба и прочие объекты.

Ранее мы сообщили о том, что АвтоВАЗ намерен запустить производство новой Lada в Петербурге до конца года.

Фото: Piter.TV