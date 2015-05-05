АвтоВАЗ намерен запустить производство новой Lada в Петербурге до конца года

АвтоВАЗ намерен запустить производство новой модели Lada в 2023 году. Об этом заявил президент концерна Максим Соколов, передаёт РИА Новости.
Для того, чтобы осуществить планы, необходимо доработать схемы взаимодействия с партнёрами. По словам Соколова, ряд уже существующих договорённостей придётся перевести в другую юридическую форму. Времени на это очень мало, но торопить юристов в этом случае нельзя: около 40 дней уйдёт только на логистические процессы.
Отметим, что новая Lada станет второй моделью, которая производится на мощностях завода "Лада Санкт-Петербрг" (бывший Nissan). Первой с конвейера нового предприятия сошла Lada X-Cross 5 в июне.
Ранее АвтоВАЗ опроверг информацию о выпуске автомобилей Chery Tiggo в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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