Около "Фрунзенской" построят бизнес-центр за 1,4 млрд рублей

Работы планируют завершить до IV квартала 2026 года.

Около станции метро "Фрунзенская" в Петербурге группа "Аквилон" построит бизнес-центр. Объем инвестиций может составить 1,4 млрд рублей, стало известно изданию "Ведомости Северо-Запад".

Площадь будущего БЦ – 6,9 тыс. "квадратов", работы планируют завершить до IV квартала 2026 года. Его хотят полностью продать, а не сдавать в аренду. При этом рассматриваются несколько возможных сценариев, заявил руководитель департамента продаж "Аквилона" Максим Турта.

Мы как девелопер заинтересованы продать его в одни руки собственнику или инвестору, либо готовы рассмотреть вариант корректировки проекта built-to-suit под конкретного заказчика. Максим Турта, руководитель департамента продаж группы "Аквилон"

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)