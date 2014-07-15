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Около "Фрунзенской" построят бизнес-центр за 1,4 млрд рублей
Сегодня, 16:33
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Около "Фрунзенской" построят бизнес-центр за 1,4 млрд рублей

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Работы планируют завершить до IV квартала 2026 года.

Около станции метро "Фрунзенская" в Петербурге группа "Аквилон" построит бизнес-центр. Объем инвестиций может составить 1,4 млрд рублей, стало известно изданию "Ведомости Северо-Запад". 

Площадь будущего БЦ – 6,9 тыс. "квадратов", работы планируют завершить до IV квартала 2026 года. Его хотят полностью продать, а не сдавать в аренду. При этом рассматриваются несколько возможных сценариев, заявил руководитель департамента продаж "Аквилона" Максим Турта. 

Мы как девелопер заинтересованы продать его в одни руки собственнику или инвестору, либо готовы рассмотреть вариант корректировки проекта built-to-suit под конкретного заказчика. 

Максим Турта, руководитель департамента продаж группы "Аквилон" 

Ранее на Piter.TV: новый досмотровый комплекс для "Лахта Центра" построят в Приморском районе. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: бизнес-центр, станция метро фрунзенская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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