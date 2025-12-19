Новый бизнес-центр появится на проспекте Энгельса

Внутреннее пространство запроектировано как многофункциональное.

В Петербурге согласован архитектурный облик будущего бизнес-центра на проспекте Энгельса, 107. Объект относится к коммерческой недвижимости и не предусматривает размещение жилья, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект здания разработан архитектурным бюро "Восход" по заказу специализированного застройщика "Траст". Внешний вид бизнес-центра выполнен в современном стиле: фасады оформят с использованием структурного витражного остекления, а также вертикальных элементов из панелей навесного вентилируемого фасада. Такое решение придаёт зданию лёгкость и визуальную выразительность.

Внутреннее пространство запроектировано как многофункциональное. В здании разместятся офисы, торговые площади, заведения общественного питания, аптеки, банковские отделения и помещения для занятий спортом. На верхнем, 16-м этаже предусмотрена эксплуатируемая кровля, которая может использоваться как дополнительная общественная зона.

Для автомобилистов предусмотрен подземный двухуровневый паркинг. Территорию вокруг здания планируют благоустроить: обустроить проезды, пешеходные зоны и озеленение.

