В Парголово построят большую школу с бассейнами и футбольным полем

В Парголово одобрили внешний облик новой школы, которую планируют построить на Кооперативной улице. Учебное заведение будет рассчитано более чем на тысячу детей, отметил портал "Строительный Петербург".

Проект разработала компания "К-5" по заказу города. Школа примет 1125 учеников: для младших классов предусмотрен отдельный блок на 400 человек, а для основной и старшей школы — пространство на 725 учащихся. Такое решение позволит разделить детей по возрасту и сделать учебный процесс более комфортным.

В здании появятся не только учебные кабинеты, но и полноценная инфраструктура для спорта и творчества. В школе запроектированы физкультурные залы, тренажерная зона и бассейны. Для концертов и собраний предусмотрен актовый зал, а для самостоятельной работы и занятий — библиотека с медиатекой и кружковые помещения.

Школьный двор станет многофункциональным пространством. Здесь оборудуют футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, теннисный корт, а также зоны для отдыха и торжественных мероприятий.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре