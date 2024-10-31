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Бизнес-центр у Пулково выставили на торги за 5,5 млрд рублей
Сегодня, 12:41
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Бизнес-центр у Пулково выставили на торги за 5,5 млрд рублей

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Здание построили в 2009 году на участке площадью 1,24 гектара.

Бизнес-центр Pulkovo Sky сменит владельца. Здание выставили на торги за 5,5 млрд рублей, сообщили в Российском аукционном доме 27 марта. 

Речь идет о готовом арендном бизнесе – в БЦ на Внуковской улице, 2, офисы заполнены на 100%. Его построили в 2009 году на участке площадью 1,24 гектара. Внутри свободная планировка, высота потолков – 2,7 метра. В составе комплекса есть шестиэтажный паркинг площадью 23,2 тыс. "квадратов". 

Это действительно уникальное предложение: бизнес-центр отличается не только современной архитектурой и современными техническими и экологическими стандартами, но и хорошими финансовыми показателями. Он генерирует чистый операционный доход в объеме более 1 млрд рублей в год. Арендопригодная площадь (45,5 тыс. "квадратов") полностью сдана в аренду ПАО "Газпром" и дочерним структурам корпорации. 

Ольга Желудкова, заместитель генерального директора РАД

Ранее мы рассказывали о том, что книгу Хармса с рисунками Юдина продали на торгах "Литфонда" в Петербурге. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: бизнес-центр, продажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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