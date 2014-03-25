Книгу Хармса с рисунками Юдина продали на торгах "Литфонда" в Петербурге

Книга осталась неопубликованной из-за ареста Даниила Хармса 23 августа 1941 года.

На аукционе Аукционного дома "Литфонд" в Санкт-Петербурге произведения графики и книжные издания Льва Юдина, включая фотографии его бумажных скульптур, стали одними из наиболее дорогостоящих лотов. Одним из лидеров продаж стало нереализованное издание книги Даниила Хармса "Клоун Макс", за которую покупатель заплатил 5 миллионов рублей.

Подробную информацию о результатах торгов можно найти на официальном сайте "Литфонда". Книга осталась неопубликованной из-за ареста Хармса 23 августа 1941 года. Спустя шесть месяцев писатель умер в тюремной больнице. Сам Лев Юдин трагически погиб на фронте под Ленинградом 10 ноября 1941 года.

Кроме того, на аукционе была продана последняя прижизненная публикация Хармса — книжка-игрушка "Петух и лиса", оформленная Юдиным, за 2,9 миллиона рублей. Это миниатюрное издание удобно держать в руке. Впервые на торги выставили авторский отпечаток фотографии скульптуры Юдина "Лошадка", выполненной в 1935 году. В течение 1930-х годов художник создал множество бумажных скульптур, включая абстрактные композиции и игрушки, которые были запечатлены на фотографиях под его руководством. Серебряно-желатиновая печать этой работы ушла с молотка за 2 миллиона рублей.

Ранее мы сообщили о том, что выставка Льва Юдина открылась в музее Бродского в Петербурге.

Фото: spbcult.ru