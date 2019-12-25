Выставка Льва Юдина открылась в музее Бродского в Петербурге

"Литфонд" проведет торги 22 марта.

В Петербурге музей Иосифа Бродского "Полторы комнаты" и аукционный дом "Литфонд" открыли выставку "Лев Юдин". Экспозиция представляет работы художника, передает ТАСС.

"Литфонд" проведет торги 22 марта. Стартовая цена макета к изданному проекту писателя Даниила Хармса "Странные звери" составляет 400 тыс. рублей. Кроме того, художник написал картины "Лиса и заяц" и "Петух и лиса", стоимость которых 250 и 300 тыс. рублей соответственно. Их издали в 1940-х годах.

Лев Юдин был учеником Казимира Малевича, поэтому представлены и работы, связанные с его именем: "Трое" (300 тыс. рублей), "О новых системах в искусстве" за такую же стартовую цену.

Выставка открыта до 23 марта.

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Фото: пресс-служба аукционного дома "Литфонд"