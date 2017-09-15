В квартале "Брусницын" состоится детский демографический форум "Сила детства"

Вход на мероприятие свободный.

21 и 22 марта 2025 года в культурном квартале "Брусницын" пройдут Детский демографический форум и выставка детской индустрии "Сила детства". Цель мероприятия — объединить представителей государственной власти, бизнеса и общественности для обсуждения важнейших аспектов родительства, воспитания детей и состояния отрасли детских товаров и услуг, пишет spb.aif.ru.

Программа форума включает более 40 докладчиков, среди которых представители органов власти, предприниматели и общественные деятели. Основные направления обсуждений: Влияние демографической ситуации на бизнес. Современные проблемы индустрии детских товаров: правовые аспекты, нехватка кадров, особенности маркетинга. Новые методы продвижения продукции и услуг для детей.

Экспозиция "Сила детства" разместится в "Брусницын Холл", где компании смогут представить свои разработки и достижения широкой публике. Организаторы рассчитывают привлечь 4000 посетителей и 200 активных участников дискуссии. Вход на мероприятие свободный.

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Фото: unsplash (Sandy Millar)