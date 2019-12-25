Людям с ментальными нарушениями в Петербурге помогают арт-терапией

Проект "Закрытый показ 2.0" направлен на предоставление возможности для творчества людям с ментальными нарушениями.

Проект "Закрытый показ 2.0", реализуемый "Творческим центром" режиссёра и продюсера Андрея Носкова, направлен на предоставление возможности для творчества людям с ментальными нарушениями. Участникам предлагается погрузиться в атмосферу игры и взаимодействия с актерами, чтобы отвлечься от проблем и улучшить своё самочувствие.

На пресс-конференции в пресс-центре spb.aif.ru Андрей Носков и его коллеги поделились результатами своей работы. Они отметили, что благодаря поддержке Фонда президентских грантов удалось привлечь профессионалов и создать спектакли, направленные на привлечение внимания общественности к проблемам людей с тяжёлыми диагнозами.

Андрей Носков подчеркнул важность проекта для всех участников.

Результат, который получился — удивил. И внутренние, закрытые показы и спектакли для широкой аудитории оказались важными, как для пациентов, так и профессионалов, всей команды проекта. Больные люди погружались в истории, напоминающие их собственную жизнь, и это делало их лучше. Мы никому ничего не навязывали, наоборот, советовались с ребятами и потом эта ниточка соединяла сюжетную линию. Это не психологическая забава, не театральные посиделки, а нужное дело, которое необходимо продолжить. Андрей Носков, режиссёр, продюсер

Медицинские специалисты также выразили свою поддержку проекту. Главный врач Психиатрической больницы святого Николая Чудотворца Андрей Отмахов отметил, что участие в проекте стало большим везением для пациентов. Несмотря на нестандартность подхода, он показал высокую эффективность, улучшая коммуникационные навыки пациентов и помогая им по-новому взглянуть на свои жизненные ситуации. По словам Отмахова, сочетание творческих приёмов с медикаментозным лечением даёт положительные результаты даже среди опасных для общества пациентов, совершивших преступления и направленных на принудительное лечение.

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Фото: spb.aif.ru/ Елена Данилевич