Чемпионат России по регби на колясках состоится в Петербурге

В турнире примут участие пять команд: помимо сборной Петербурга, это будут представители Москвы, Донецкой народной республики, Приморского края и Калининградской области.

С 23 по 26 февраля в Центре адаптивной физической культуры и спорта пройдет первый круг чемпионата России по регби на колясках для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

В турнире примут участие пять команд: помимо сборной Петербурга, это будут представители Москвы, Донецкой народной республики, Приморского края и Калининградской области.

Регби на колясках для людей с ограниченными возможностями начало развиваться в Петербурге с 2017 года, а с 2022 года этот турнир был признан официальным Всероссийским чемпионатом. Также в спортивной школе олимпийского резерва "Невские звезды" с сентября 2022 года функционирует отделение по регби на колясках, а в этом году Центр приступил к набору в группу начальной подготовки.

В сотрудничестве с Министерством обороны создаем команды по упрощенной версии регби на колясках-5 для привлечения военнослужащих с ампутациями и другими травмами, отметил Пиотровский. Трансляция чемпионата будет доступна в официальном аккаунте Паралимпийского комитета России, а церемония открытия пройдет 23 февраля в 13:00 в День защитника Отечества.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские фигуристы завоевали три награды в финале Гран-При России.

Фото: Telegram / Пиотровский Online