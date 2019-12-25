Петербургские фигуристы завоевали три награды в финале Гран-При России

Спортсмены получили одну золотую и две бронзовые медали.

Спортсмены из Петербурга завоевали одну золотую и две бронзовые медали в последний день финала Гран-при России по фигурному катанию, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

В соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов оказались вне конкуренции. Ученики Тамары Москвиной, лидирующие после короткой программы, получили за произвольную программу 150,75 баллов и в сумме набрали 231,95 балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали бронзовыми призёрами, набрав в сумме за два выступления 208,43 балла.

Ещё одну бронзовую медаль завоевала Анна Фролова. Ученице Евгения Рукавицына удалось безупречно исполнить обе программы, в итоге она набрала 221,89 балла.

Ранее мы сообщили о том, что первенство РФ по лёгкой атлетике в помещении среди юниоров состоится в Петербурге.

Фото: Telegram / Пиотровский Online