Первенство РФ по лёгкой атлетике в помещении среди юниоров состоится в Петербурге

Более 500 легкоатлетов из 60 регионов России соберутся в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове, чтобы побороться за титул лучшего спортсмена.

С 14 по 16 февраля в Санкт-Петербурге состоятся первенство России по лёгкой атлетике в помещении среди юниоров, а также всероссийские соревнования для юниорских и юношеских команд. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Более 500 легкоатлетов из 60 регионов России соберутся в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове, чтобы побороться за титул лучшего спортсмена.

Санкт-Петербург на соревнованиях представят более 60 спортсменов. В составе петербургских команд – ведущие атлеты. Среди них: Дарья Осипова, одна из лидеров сборной России в беге на 60 метров с барьерами, Максим Гаврилюк в беге на 400 метров, Александра Куртбекирова в прыжках в длину и Анна Банатова в беге на 800 и 1500 метров.

Даты и время начала соревнований:

– 14 февраля в 10:00;

– 15 февраля в 10:30;

– 16 февраля в 10:30.

Вход для зрителей бесплатный.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские биатлонисты забрали победные места на первенствах СЗФО.

Фото: Telegram / Пиотровский Online