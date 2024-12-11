Первенство РФ по лёгкой атлетике в помещении среди юниоров состоится в Петербурге

С 14 по 16 февраля в Санкт-Петербурге состоятся первенство России по лёгкой атлетике в помещении среди юниоров, а также всероссийские соревнования для юниорских и юношеских команд. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.
Более 500 легкоатлетов из 60 регионов России соберутся в Легкоатлетическом манеже на Крестовском острове, чтобы побороться за титул лучшего спортсмена.
Санкт-Петербург на соревнованиях представят более 60 спортсменов. В составе петербургских команд – ведущие атлеты. Среди них: Дарья Осипова, одна из лидеров сборной России в беге на 60 метров с барьерами, Максим Гаврилюк в беге на 400 метров, Александра Куртбекирова в прыжках в длину и Анна Банатова в беге на 800 и 1500 метров.
Даты и время начала соревнований:
– 14 февраля в 10:00;
– 15 февраля в 10:30;
– 16 февраля в 10:30.
Вход для зрителей бесплатный.
Ранее мы сообщили о том, что петербургские биатлонисты забрали победные места на первенствах СЗФО.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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