Петербургские биатлонисты забрали победные места на первенствах СЗФО

Соревнования проходили в Сыктывкаре и на базе учебно-тренировочного центра "Кавголово".

Биатлонисты из Санкт-Петербурга показали высокие результаты на первенстве Северо-Западного федерального округа (СЗФО), сообщает пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Соревнования проходили в Сыктывкаре и на базе учебно-тренировочного центра "Кавголово". В них участвовали молодые спортсмены из разных регионов Северо-Западного федерального округа. Петербуржцы завоевали первые места в ряде эстафет.

Команда девушек в возрасте 15–16 лет, состоящая из Юлии Богаткиной, Дины Сайфуллиной и Камиллы Мухаметдиновой, одержала победу в эстафете на дистанции 3x4,5 км. Также первое место заняли команды юношей (эстафета 3x6 км) и девушек (эстафета 3x4,5 км, возрастная группа 17–18 лет) из Петербурга.

Уточняется, что участники соревнований представляют спортивные школы олимпийского резерва № 3 Калининского района, училище олимпийского резерва № 2, школу высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта, спортивную школу по лыжным видам спорта и спортивную школу олимпийского резерва № 2 Невского района.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пройдет второй этап лыжных гонок за Кубок Губернатора.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту Петербурга