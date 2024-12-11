В Петербурге пройдет второй этап лыжных гонок за Кубок Губернатора

На трассу в Приморском парке Победы выйдут 600 спортсменов в возрасте от 14 лет.

В Петербурге открылась регистрация на второй этап лыжных гонок за Кубок Губернатора в дисциплине спринт, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Состязание пройдет 22 февраля. На трассу в Приморском парке Победы выйдут 600 спортсменов в возрасте от 14 лет. Поучаствовать можно и индивидуально, и в командной эстафете.

По результатам соревнований определят победителей и призеров в абсолютном зачете и в возрастных категориях. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ранее гонки переносили из-за погодных условий.

Фото: Telegram / Пиотровский Online