В Петербурге пройдет второй этап лыжных гонок за Кубок Губернатора

В Петербурге открылась регистрация на второй этап лыжных гонок за Кубок Губернатора в дисциплине спринт, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.
Состязание пройдет 22 февраля. На трассу в Приморском парке Победы выйдут 600 спортсменов в возрасте от 14 лет. Поучаствовать можно и индивидуально, и в командной эстафете.
По результатам соревнований определят победителей и призеров в абсолютном зачете и в возрастных категориях. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Ранее гонки переносили из-за погодных условий.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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