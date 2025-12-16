Лыжню в Приморском парке Победы посетили 57 тыс. спортсменов
Сегодня, 16:12
В Приморском парке Победы 16 марта закрылась лыжня. Работала трасса 2,5 месяца, посетили ее 57 тыс. человек, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Помимо самостоятельных тренировок, на лыжне состоялось много спортивных событий: прошли кубки Губернатора по лыжным гонкам, "Лыжня России", соревнования для семейных команд, а также для людей "серебряного" возраста и школьников. 

Надеюсь, каждый, кто хотел покататься, успел это сделать. Теперь же встретимся в Приморском парке Победы на забегах и летнем триатлоне. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор 

Ранее на Piter.TV: в феврале Александр Беглов поприветствовал петербуржцев на "Лыжне России" и назвал число регулярно занимающихся спортом. Организаторы зарегистрировали свыше 12 тыс. заявок. 

