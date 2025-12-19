В Приморском парке Победы заработала лыжная трасса

В Приморском парке Победы открылась лыжная трасса. Работает маршрут с 06:00 до 23:00, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
Чтобы качество покрытия сохранилось, прогулки по лыжне без лыж запрещены. Длина трассы составляет 1 километр.
Организаторы и сотрудники парка просят отнестись с пониманием и уважением к труду подготовительной команды и к другим спортсменам.
Пресс-служба петербургского комблага
Ранее мы рассказывали о том, что сезон "Лыжных стрел" стартовал в Петербурге.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все