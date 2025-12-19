В Приморском парке Победы заработала лыжная трасса

Чтобы качество покрытия сохранилось, прогулки по лыжне без лыж запрещены.

В Приморском парке Победы открылась лыжная трасса. Работает маршрут с 06:00 до 23:00, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

Чтобы качество покрытия сохранилось, прогулки по лыжне без лыж запрещены. Длина трассы составляет 1 километр.

Организаторы и сотрудники парка просят отнестись с пониманием и уважением к труду подготовительной команды и к другим спортсменам. Пресс-служба петербургского комблага

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству