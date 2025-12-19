  1. Главная
В Приморском парке Победы заработала лыжная трасса
Сегодня, 11:38
Чтобы качество покрытия сохранилось, прогулки по лыжне без лыж запрещены.

В Приморском парке Победы открылась лыжная трасса. Работает маршрут с 06:00 до 23:00, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга. 

Чтобы качество покрытия сохранилось, прогулки по лыжне без лыж запрещены. Длина трассы составляет 1 километр. 

Организаторы и сотрудники парка просят отнестись с пониманием и уважением к труду подготовительной команды и к другим спортсменам. 

Пресс-служба петербургского комблага 

Ранее мы рассказывали о том, что сезон "Лыжных стрел" стартовал в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству 

