Километровая лыжня появится в Приморском парке Победы

В Приморском парке Победы в Петербурге появится лыжня протяженностью в 1 километр. Ордер для проведения мероприятия "Оздоровительное свободное катание на лыжах по трассе на Крестовском острове" выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Трасса пройдет по части Батарейной дороги и будет доступна до весны. Над ней разместят пешеходные мосты, переправы для лыжников и стартовый городок.

Фото: пресс-служба ГАТИ

Восстановление благоустройства запланировано на 30 марта 2026-го.

Главное фото: pxhere (носит иллюстративный характер)