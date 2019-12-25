  1. Главная
Километровая лыжня появится в Приморском парке Победы
Трасса пройдет по части Батарейной дороги и будет доступна до весны.

В Приморском парке Победы в Петербурге появится лыжня протяженностью в 1 километр. Ордер для проведения мероприятия "Оздоровительное свободное катание на лыжах по трассе на Крестовском острове" выдала Государственная административно-техническая инспекция. 

Трасса пройдет по части Батарейной дороги и будет доступна до весны. Над ней разместят пешеходные мосты, переправы для лыжников и стартовый городок. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Восстановление благоустройства запланировано на 30 марта 2026-го. 

Главное фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

