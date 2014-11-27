Где в Петербурге можно покататься на коньках

Мы сделали подборку из ледовых площадок с описанием и ценами, чтобы вы подняли себе новогоднее настроение.

Несмотря на отсутствие снежного покрова, в Петербурге все же можно погрузиться в зимнюю сказку: работают как минимум 10 катков. Мы сделали подборку из ледовых площадок с описанием и ценами, чтобы вы подняли себе новогоднее настроение. Ведь календарь нужно будет менять уже меньше, чем через три недели!

Каток в Новой Голландии

Каток заработал еще 15 ноября, закроют его только 15 марта. Площадь ледового покрытия составляет 2 тыс. квадратов. Четыре дня в неделю, с понедельника по четверг, проводят тематические музыкальные сеансы. Попасть на них получится по билету. Стоимость варьируется от 50 до 750 рублей в зависимости от категории, прокат коньков есть.

Каток на Елагином острове

Каток на Елагином острове площадью 4 тыс. "квадратов" доступен с 1 декабря, вместимость – до 400 человек. Для гостей сделаны зоны отдыха, фудкорт и локации для фото. В этом году площадка стала партнером зимнего фестиваля WINTER FEST, в рамках которого планируются мастер-классы и ледовое шоу. В выходные и праздничные дни вход в парк платный, каток стоит от 200 до 400 рублей.

Каток возле Музея железных дорог России

Пространство заработало с 13 декабря, площадь ледового покрытия – 1,1 тыс. "квадратов". Кататься могут одновременно до 70 человек. Цена как на каток, так и на прокат коньков – от 150 до 300 рублей. На территории есть камеры хранения, раздевалки, также можно взять "помощника фигуриста".

"Каток у моря" в "Севкабеле"

В пространстве "Севкабель Порт" с 21 ноября традиционно работает "Каток у моря" площадью 2,2 тыс. "квадратов" и вместимостью до 280 человек. Неподалеку доступны фудкорт, рестораны и "Горка у моря". Билеты лучше приобретать заранее, их стоимость – от 300 до 600 рублей. Есть и платный прокат коньков.

Каток в "Брусницыне"

В культурном квартале "Брусницын" 28 ноября открылся лазерный каток, его площадь – 1,5 тыс. "квадратов". Рядом есть фудкорт с едой и напитками, фотозона, горка, аттракцион с "ватрушками", дом Деда Мороза, а переодеться получится в теплом павильоне. Цена – 300-600 рублей, доступны прокат и заточка коньков.

Каток около "СКА Арены"

Новый каток у "СКА Арены" площадью 1,7 тыс. "квадратов" заработал 7 декабря. На нем могут одновременно находиться до 150 гостей. Предусмотрен прокат оборудования, есть прогулочные дорожки, а скоро появится и ледяная горка. До февраля будут проходить различные тематические мероприятия. Обойдется катание в 200-600 рублей, по будням с 12:00 до 13:00 получится покататься бесплатно.

Каток на Конюшенной площади

С 13 декабря до 11 января на Конюшенной площади работает каток вместимостью до 100 человек. Для тех, кто только учится кататься на коньках, подготовили набор "помощников фигуриста". Перед площадкой установили новогоднюю ель. Помимо катаний, регулярно показывают спектакль "Снегурочка" Петербургского государственного Ледового театра по мотивам сказки Александра Островского. Стоимость посещения катка варьируется от 250 до 300 рублей.

Каток на Манежной площади

Бесплатный каток на Манежной площади, как и площадка на Конюшенной, стал частью Рождественской ярмарки, поэтому он тоже будет работать по 11 января. Билеты необходимо получать за 30 минут до начала каждого сеанса прямо у входа. На катке до закрытия сезона маленьких посетителей порадуют Дед Мороз и Снегурочка.

Каток в "Никольских рядах"

Площадь катка на территории общественного пространства "Никольские ряды" достигает 600 "квадратов", его вместимость – до 100 человек. Для начинающих фигуристов доступны "ассистенты" в виде фигурок. Для гостей доступно все необходимое для комфортного катания: камеры хранения, зоны отдыха и другое. Кроме того, лед позволяет кататься до температуры в +10 градусов. Цена – 150-500 рублей.

Каток "У Флагштока"

Завершает подборку один из самых больших катков в мире – каток "У Флагштока" на берегу Финского залива площадью 28 тыс. "квадратов". В 2024 году площадка оказалась в Книге рекордов Гиннесса. Две просторные зоны для катания соединены дорожками. По выходным в 12:30 проводятся мастер-классы по фигурному катанию, дискотеки и танцевальные флешмобы. Важно, что по понедельникам каток не работает, в другие будние дни с 09:30 до 11:30 можно покататься бесплатно. А стоимость в остальное время – от 250 до 600 рублей.

