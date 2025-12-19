Сезон "Лыжных стрел" стартовал в Петербурге

Следующие составы ожидаются 10 и 11 января.

В Петербурге стартовал сезон "Лыжных стрел": первые 500 человек отправились в Токсово на электричке "Юность". А завтра, 4 января, планируются выезды в Орехово и Шапки, рассказали в городском комитете по физической культуре и спорту.

Следующие составы ожидаются 10 и 11 января. Ведомство рекомендует не пропускать анонсы, поскольку в прошлый раз билеты разобрали за час.

Чтобы попасть в число пассажиров, необходимо подать заявку в районном отделе физической культуры и спорта по месту регистрации или прописки. Проезд на "Лыжной стреле" бесплатный.

Ранее на Piter.TV: в январе в Петербурге откроются 161 каток и 56 лыжных трасс. Процесс стартовал с установившейся морозной погодой.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга