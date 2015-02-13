Беглов приветствовал петербуржцев на "Лыжне России" и назвал число регулярно занимающихся спортом

В 44-й Всероссийской массовой гонке принимают участие более 12 тысяч петербуржцев.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил приветствие участникам Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", которая проходит в Северной столице в 44-й раз. Глава города отметил масштаб праздника и его объединяющую силу.

Каждый год "Лыжня России" собирает десятки тысяч любителей спорта. Эти соревнования создают неповторимую атмосферу единения. В самом массовом зимнем спортивном празднике участвуют и профессионалы, и любители. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Организаторы зарегистрировали более 12 тысяч заявок от петербуржцев. Главный старт города состоялся в полдень в Приморском парке Победы, где на лыжи встали около 2 тысяч человек. В программе центрального старта — состязания сильнейших лыжников, гонки Лиги корпоративного спорта в различных дивизионах, а также индивидуальные забеги любителей. Все участники финиша получат памятные медали.

В обращении губернатор также подвёл промежуточные итоги развития спортивной инфраструктуры и привлечения горожан к активному образу жизни. По его словам, сегодня в Петербурге систематически занимаются физкультурой и спортом более 3 миллионов 142 тысяч человек в возрасте от 3 до 79 лет — это на миллион больше, чем в 2020 году.

Петербург последовательно создаёт условия для превращения физкультуры и спорта в неотъемлемую часть повседневной жизни всех горожан. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В текущем зимнем сезоне в городе работают свыше 160 катков и более 50 лыжных трасс. Напомним, "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и остаётся одним из самых массовых зимних спортивных праздников в стране.