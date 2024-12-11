Из-за потепления лыжная трасса в Приморском парке Победы закрыта третий день

Из-за погодных условий лыжная трасса в Приморском парке Победы третий день закрыта. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Судя по прогнозу, раньше понедельника минусовую температуру не ждем. Поэтому откладываем катание на беговых лыжах на февраль.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
За новостями о графике работы трассы можно следить в официальной группе "Мы — спортивный Петербург".
Ранее мы рассказывали о том, что "Лыжные стрелы" перевезли 2,5 тыс. пассажиров за 11 и 12 января.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все