Из-за потепления лыжная трасса в Приморском парке Победы закрыта третий день

Катания отложили на февраль.

Из-за погодных условий лыжная трасса в Приморском парке Победы третий день закрыта. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Судя по прогнозу, раньше понедельника минусовую температуру не ждем. Поэтому откладываем катание на беговых лыжах на февраль. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

За новостями о графике работы трассы можно следить в официальной группе "Мы — спортивный Петербург".

Ранее мы рассказывали о том, что "Лыжные стрелы" перевезли 2,5 тыс. пассажиров за 11 и 12 января.

Фото: Telegram / Пиотровский Online