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Из-за потепления лыжная трасса в Приморском парке Победы закрыта третий день
Сегодня, 10:59
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Из-за потепления лыжная трасса в Приморском парке Победы закрыта третий день

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Катания отложили на февраль.

Из-за погодных условий лыжная трасса в Приморском парке Победы третий день закрыта. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Судя по прогнозу, раньше понедельника минусовую температуру не ждем. Поэтому откладываем катание на беговых лыжах на февраль. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

За новостями о графике работы трассы можно следить в официальной группе "Мы — спортивный Петербург".

Ранее мы рассказывали о том, что "Лыжные стрелы" перевезли 2,5 тыс. пассажиров за 11 и 12 января. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: потепление, приморский парк победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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