"Лыжные стрелы" перевезли 2,5 тысячи пассажиров за выходные

Проезд на "Лыжной стреле" бесплатный.

"Лыжные стрелы" перевезли 2,5 тыс. пассажиров в первые выходные курсирования. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Любителей лыжного спорта в эти выходные доставили специально назначенные поезда "Лыжные Стрелы" в Шапки, Токсово и Орехово. За два дня поезда перевезли 2 465 пассажиров.

Проезд на "Лыжной стреле" бесплатный. Чтобы попасть в число пассажиров, необходимо подать заявку и получить билеты в районном отделе физической культуры и спорта по месту регистрации или прописки.

Фото: ОЖД