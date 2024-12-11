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"Лыжные стрелы" перевезли 2,5 тысячи пассажиров за выходные
Сегодня, 11:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Лыжные стрелы" перевезли 2,5 тысячи пассажиров за выходные

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Проезд на "Лыжной стреле" бесплатный.

"Лыжные стрелы" перевезли 2,5 тыс. пассажиров в первые выходные курсирования. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Любителей лыжного спорта в эти выходные доставили специально назначенные поезда "Лыжные Стрелы" в Шапки, Токсово и Орехово. За два дня поезда перевезли 2 465 пассажиров.

Проезд на "Лыжной стреле" бесплатный. Чтобы попасть в число пассажиров, необходимо подать заявку и получить билеты в районном отделе физической культуры и спорта по месту регистрации или прописки.

Фото: ОЖД

Теги: лыжные стрелы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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