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Открыта регистрация на второй заезд "Лыжных стрел" из Петербурга в Ленобласть
Сегодня, 12:59
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Открыта регистрация на второй заезд "Лыжных стрел" из Петербурга в Ленобласть

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Поезда отправятся 18 января в Токсово, а 19 января – в Орехово и Шапки.

Регистрация на второй заезд "Лыжных стрел" открылась. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 15 января. 

Поезда поедут 18 января в Токсово, а на следующий день – в Орехово и Шапки. Отправление "Лыжных стрел" осуществят по следующему расписанию: 

– Шапки – 09:15;

– Орехово – 09:13;

– Токсово – 10:46. 

Бесплатные билеты быстро расходятся, поэтому успевайте! 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Регистрация доступна по ссылке

Напомним, в составе можно провозить без оплаты одну пару лыж или несколько, но в одном чехле. Это же правило распространяется и на сноуборды. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: лыжные стрелы, поезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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