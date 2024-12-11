Открыта регистрация на второй заезд "Лыжных стрел" из Петербурга в Ленобласть

Поезда отправятся 18 января в Токсово, а 19 января – в Орехово и Шапки.

Регистрация на второй заезд "Лыжных стрел" открылась. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 15 января.

Поезда поедут 18 января в Токсово, а на следующий день – в Орехово и Шапки. Отправление "Лыжных стрел" осуществят по следующему расписанию:

– Шапки – 09:15;

– Орехово – 09:13;

– Токсово – 10:46.

Бесплатные билеты быстро расходятся, поэтому успевайте! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Регистрация доступна по ссылке.

Напомним, в составе можно провозить без оплаты одну пару лыж или несколько, но в одном чехле. Это же правило распространяется и на сноуборды.

Фото: Telegram / Пиотровский Online