Открыта регистрация на второй заезд "Лыжных стрел" из Петербурга в Ленобласть

Регистрация на второй заезд "Лыжных стрел" открылась. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 15 января.
Поезда поедут 18 января в Токсово, а на следующий день – в Орехово и Шапки. Отправление "Лыжных стрел" осуществят по следующему расписанию:
– Шапки – 09:15;
– Орехово – 09:13;
– Токсово – 10:46.
Бесплатные билеты быстро расходятся, поэтому успевайте!
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Регистрация доступна по ссылке.
Напомним, в составе можно провозить без оплаты одну пару лыж или несколько, но в одном чехле. Это же правило распространяется и на сноуборды.
Фото: Telegram / Пиотровский Online
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