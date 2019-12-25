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"Лыжные стрелы" будут курсировать из Петербурга в Ленобласть с 29 декабря
Сегодня, 11:39
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"Лыжные стрелы" будут курсировать из Петербурга в Ленобласть с 29 декабря

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За проезд на "Лыжных стрелах" платить не нужно.

Первые "Лыжные стрелы" отправятся из Петербурга 29 декабря, сообщили в АО "СЗППК". 

Поезда будут курсировать до Токсово (30 декабря, 4, 12, 18 и 26 января, 1, 9, 15 и 23 февраля, 1, 9, 15 и 23 марта), Орехово (29 декабря, 5, 11, 19 и 25 января, 2, 8, 16 и 22 февраля, 2, 8, 16 и 22 марта) и Шапок (29 декабря, 5, 11, 19 и 25 января, 2, 8, 16 и 22 февраля, 2, 8, 16 и 22 марта). 

За проезд на "Лыжных стрелах" платить не нужно. Для того, чтобы попасть в число участников, необходимо оформить билет на сайте kassir.ru или подать заявку и получить билеты в районном отделе физической культуры и спорта по месту регистрации или прописки. 

В составе можно провозить бесплатно одну пару лыж или несколько, но в одном чехле. Это же правило распространяется и на сноуборды. 

Ранее мы рассказывали о том, что лыжную трассу готовят в Ржевском лесопарке. 

Фото: пресс-служба ОЖД

Теги: лыжи, лыжные стрелы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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