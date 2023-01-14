Лыжную трассу готовят в Ржевском лесопарке

Лыжню расширили и уплотнили специалисты Спортивной школы Красногвардейского района.

В Ржевском лесопарке готовят лыжную трассу, рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга.

Лыжню расширили и уплотнили специалисты Спортивной школы района. В настоящее время протяженность трассы для любителей свободного стиля передвижения составляет около 2,5 километров.

Когда увеличится снежный покров, планируется также прорезать лыжню для любителей классического стиля. Трассу продлят до Кольцевой автодороги города, общая ее протяженность – 7,5 километров.

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Видео, фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга