  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Информационные таблички установили на набережной реки Лапки
Сегодня, 13:25
223
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Информационные таблички установили на набережной реки Лапки

0 0

Набережная открылась в Красногвардейском районе в 2023 году.

В Петербурге на набережной реки Лапки появились информационные таблички, рассказывающие об истории создания этого общественного пространства, его облике до благоустройства, а также о правилах безопасной эксплуатации всесезонной катальной горки.

Набережная на реке Лапке открылась в Красногвардейском районе в 2023 году. Пространство включает в себя зоны для спокойного и активного отдыха, спортивные и детские площадки.

Также здесь обустроены пешеходные дорожки, качели, смотровые площадки и оригинальные арт-объекты, такие как ладья и маяк.

Ранее мы сообщили о том, что более 1 тыс. спецмашин убирают снег в Петербурге во вторник.

Фото:  пресс-служба администрации Красногвардейского района

Теги:
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии