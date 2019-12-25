Информационные таблички установили на набережной реки Лапки

Набережная открылась в Красногвардейском районе в 2023 году.

В Петербурге на набережной реки Лапки появились информационные таблички, рассказывающие об истории создания этого общественного пространства, его облике до благоустройства, а также о правилах безопасной эксплуатации всесезонной катальной горки.

Набережная на реке Лапке открылась в Красногвардейском районе в 2023 году. Пространство включает в себя зоны для спокойного и активного отдыха, спортивные и детские площадки.

Также здесь обустроены пешеходные дорожки, качели, смотровые площадки и оригинальные арт-объекты, такие как ладья и маяк.

Ранее мы сообщили о том, что более 1 тыс. спецмашин убирают снег в Петербурге во вторник.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района