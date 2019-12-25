Более 1 тыс. спецмашин убирают снег в Петербурге во вторник

Работа по уборке продолжается везде, особенно рядом с транспортными объектами, где возможно удаление снега без ограничения передвижения транспортных средств.

Во вторник, 17 декабря, улицы Петербурга очищают от снега 1001 единица техники и 1138 дворников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Дорожники ускоряют темпы, чтобы убрать как можно больше снега. За сутки удален почти 34 тысячи кубометов снега. Это приблизительно столько же, сколько за два предыдущих выходных дня. Работа по уборке продолжается везде, особенно рядом с транспортными объектами, где возможно удаление снега без ограничения передвижения транспортных средств. Работы по очистке улиц и проспектов продолжаются активно, особенно вблизи станций метро, остановок общественного транспорта, возле социально значимых объектов.

На прошлой неделе спецмашины работали на проспектах Маршала Блюхера, Шаумяна, Косыгина, Заневском, на улицах Осипенко, Народной, Дыбенко. Также снег в понедельник вывезли с Пироговской набережной, проспектов Королёва, Энгельса, Большого Сампсониевского, площадей Мужества и Светлановской. А ночью – с улиц Туристской, Афонской, Маршала Новикова, проспектов Луначарского, Энгельса.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 60 нарушений по уборке снега выявили в Ленобласти за два месяца.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко