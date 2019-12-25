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Свыше 60 нарушений по уборке снега выявили в Ленобласти за два месяца
Сегодня, 10:49
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Свыше 60 нарушений по уборке снега выявили в Ленобласти за два месяца

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По данным прокуратуры, было сделано 23 представления, инициировано четыре дела об административных нарушениях, а также вынесено 81 предупреждение.

Прокуратура Ленобласти контролирует соблюдение правил обеспечения безопасности на дорогах в зимний сезон. В ноябре-декабре в регионе обнаружили 62 случая несоблюдения норм уборки снега.

По данным ведомства, было сделано 23 представления, инициировано четыре дела об административных нарушениях, а также вынесено 81 предупреждение. Вмешательство прокуратуры стимулировало работу ответственных лиц.

Для расчистки дорог задействован 751 единицу техники, ежедневно очищаются более 11 тысяч километров дорог. Проверки продолжаются.

 Ранее мы сообщили о том, что тепловые регуляторы установят во всех госучреждениях Ленобласти.

Фото: прокуратура Ленинградской области

Теги: ленобласть, прокуратура ленинградской области
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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