Свыше 60 нарушений по уборке снега выявили в Ленобласти за два месяца

По данным прокуратуры, было сделано 23 представления, инициировано четыре дела об административных нарушениях, а также вынесено 81 предупреждение.

Прокуратура Ленобласти контролирует соблюдение правил обеспечения безопасности на дорогах в зимний сезон. В ноябре-декабре в регионе обнаружили 62 случая несоблюдения норм уборки снега.

По данным ведомства, было сделано 23 представления, инициировано четыре дела об административных нарушениях, а также вынесено 81 предупреждение. Вмешательство прокуратуры стимулировало работу ответственных лиц.

Для расчистки дорог задействован 751 единицу техники, ежедневно очищаются более 11 тысяч километров дорог. Проверки продолжаются.

Ранее мы сообщили о том, что тепловые регуляторы установят во всех госучреждениях Ленобласти.

Фото: прокуратура Ленинградской области