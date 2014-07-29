Тепловые регуляторы установят во всех госучреждениях Ленобласти

Использование современных технологий позволяет значительно сократить затраты на отопление: экономия достигает в среднем 45 рублей на квадратный метр в год.

Каждое десятое бюджетное учреждение в Ленинградской области, имеющее соответствующую техническую возможность, уже оснащено датчиками погоды и тепловыми регуляторами. Эта информация была представлена пресс-службой областной администрации. По ее данным, использование современных технологий позволяет значительно сократить затраты на отопление: экономия достигает в среднем 45 рублей на квадратный метр в год.

Правительство региона намерено в дальнейшем оснастить такими устройствами все государственные и муниципальные объекты.

Глава региона Александр Дрозденко подчеркнул важность внедрения таких решений и поручил ускорить процесс установки датчиков и регуляторов, способных поддерживать оптимальный температурный режим в зависимости от погодных условий, тем самым способствуя экономии бюджетных средств.

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Фото: Правительство Ленобласти