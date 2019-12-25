Награждение лучших дружинников прошло в Ленобласти

Им вручили подарки, благодарственные письма и почетные грамоты от комитета правопорядка и безопасности региона.

В четверг, 12 декабря, в Ленобласти прошло торжественное мероприятие, на котором были награждены выдающиеся представители народных дружин. Им вручили подарки, благодарственные письма и почетные грамоты от комитета правопорядка и безопасности региона.

Дружина из Приозерска стала лучшей народной дружиной и решила направить свой приз бойцам, находящимся в зоне специальной операции. Второе место заняла Добровольная народная дружина "Ивангород" из Кингисеппского района, а третьей стала "Добровольная народная дружина муниципального образования город Гатчина".

В течение года более тысячи членов народных дружин принимали участие в обеспечении общественного порядка в Ленобласти. Они осуществили свыше 3100 выходов на охрану правопорядка и совместно с полицией остановили 521 случай административного правонарушения.

Ранее мы сообщили о том, что ленинградские фермеры приняли участие в "открытом диалоге".

Фото: Правительство Ленобласти